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Mitsubishi Pajero нового поколения: раскрыты подробности об «убийце» Land Cruiser 300 и Lexus LX

Он появится уже через 2,5 года

Текст: Алексей Шмидт
2024 08 02 16.21.51 1

Несмотря на то, что в Mitsubishi до сих пор официально не подтвердили планы по выпуску нового поколения Pajero, разработка машины уже идет полным ходом. По крайней мере об этом сообщает австралийское издание «CarsGuide», известное своими инсайдерскими утечками.

Накануне этот же портал собрал в одной статье все известные на сегодняшний день подробности о будущем «Паджеро». И включил в них самую последнюю информацию.

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По мнению журналистов из «Зеленого континента», в свежей генерации Pajero предстоит кардинально изменить свой дизайн. Ожидается, что машине достанутся футуристичные Т-образные светодиодные фонари, массивная форма кузова, заимствованная у Outlander, высокая и квадратная крыша, а также увеличенная ширина и крупные колесные арки. 

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Шильдик с названием марки, установленный на решетке радиатора внедорожника, получит светодиодную подсветку, а передний бампер обзаведется массивной «губой» с выкрашенными в серый цвет накладками.

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Ожидается, что в основу автомобиля ляжет платформа CMF-C/D, известная по моделям Mitsubishi Outlander, а также Nissan Qashqai и Pathfinder. Под капотом внедорожника может расположиться 2,4-литровый бензиновый ДВС, работающий в паре с двумя электромоторами и батареей емкостью 20 кВт/ч.

Проект задумывается как полноприводный с электронной блокировкой дифференциалов и технологией векторизации крутящего момента.

Точной даты, когда будущий конкурент Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX от Mitsubishi поступит в продажу, пока нет. Но ранее ходили слухи о том, что машина появится в автосалонах в 2027 году.

Фото: CarsGuide

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