Новый Suzuki Swift Sport появится в продаже в сентябре

Компания Suzuki продолжает разработку нового поколения «заряженной» версии модели Swift. Как и в случае с ее предшественником, 5-дверка получит к названию приставку Sport. На днях японские инсайдеры раскрыли об этой новинке очередные подробности. И, судя по их информации, дожидаться премьеры Swift Sport остается недолго.

Издание «Best Car» пишет, что «хот-хэтч», основанный на новом поколении Suzuki Swift, дебютирует до конца лета, а в продаже появится в сентябре 2024 года. Первым рынком для него станет родная Япония.

Автомобиль будет спроектирован на свежей генерации «Свифт», но под капотом машины окажется не стандартный для этой модели 1,2-литровый рядный 4-цилиндровый агрегат Z12E, а мягкогибридная силовая установка, сочетающая в себе недавно разработанный 1,4-литровый 4-цилиндровый турбомотор K14D и 48-вольтовый стартер-генератор.

Ожидается, что мощность этого тандема составит более 150 лошадиных сил, а в связке с ним будет работать 6-ступенчатая МКПП и классический «автомат».

Длина машины составит без малого 4-метра, а размер колесной базы будет равен 2450 мм.

Цены на новинку пока не объявлены, но в Японии ждут, что машина окажется примерно на 150 тысяч иен (85 тысяч рублей) дороже своего предшественника, который сейчас стоит там минимум 2 миллиона 165 тысяч иен (1,2 миллиона рублей)