Несколько веских причин перестать пользоваться автоматическими автомойками 

Автоматические мойки (робот-автомойки) существуют уже давно и многие люди активно пользуются их для того, чтобы привести внешний вид машины в порядок. Но, как показывает практика, даже лучшие конвейерные мойки могут быть опасны для автомобилей.

Журнал «Motorbiscuit» назвал три причины, по которым автовладельцам лучше не пользоваться автоматическими мойками.

Сбитие развала/схождения

Идея проехать через конвейерную автомойку может быть заманчивой, но такой тип моек способен привести к сбитию центровки шасси машины. Это происходит потому, что сам процесс въезда на конвейер сложнее, чем большинство думает. Если машина не находится на конвейерной ленте идеально, система может сбить на ней показатели развала/схождения колес.

Повреждение наружных зеркал

Автоматические автомойки обладают большим количеством движущихся деталей. И это означает, что существует немалая вероятность повреждения ими частей машины, включая ее наружные зеркала.

Удары по зеркалам способны происходить из-за того, что механические рычаги, используемые на мойке, могут быть слишком жесткими. Так что ослабленные, либо уже треснутые зеркала имеют не нулевой шанс оказаться подвергнутыми большому риску.

Повреждения краски

Роботизированная мойка может повредить не только шасси и наружные зеркала автомобиля, но и привести к дефектам его лакокрасочного покрытия.

Поначалу это не очевидно, но такой тип моек нередко создает на ЛКП машины множество микроцарапин, которые со временем способны проявляться все сильнее и сильнее. В конечном итоге автоматические автомойки могут привести к появлению на кузове автомобиля ржавчины.