Новый Nissan Patrol (Y63) проходит испытания на Ближнем Востоке

Nissan продолжает приближать премьеру нового поколения внедорожника Patrol (Y63), который должен стать одним из главных конкурентов в сегменте для Toyota Land Cruiser 300. На днях тестовый прототип этой модели случайно засняли во время испытаний на Ближнем Востоке. Параллельно с фотографиями автомобиля в Сеть выложили о нем очередные технические подробности.

Как сообщает австралийский портал «CarsGuide», новый Patrol (в США продавать машину будут как Armada) получит под капот 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который заменит двигатель V8. Машину спроектируют на платформе нового Infiniti QX80, но «Ниссану» предстоит немного отличаться от своего роскошного двоюродного брата.

Спереди новому «Патролу» придется примерить более крупные блоки фар, а сзади получить светодиодную полосу во всю ширину кормы. Кроме того, внедорожнику Nissan предстоит выделяться на фоне соплатформенного Infiniti QX80 наличием обычных дверных ручек, которые в эксплуатации должны обеспечить машине простоту и надежность.

Еще одним интересным моментом, касающимся проекта нового Patrol, является информация о его оснащении, которое пополнится современными технологиями безопасности. Причем их постараются реализовать без жертв со стороны возможностей полного привода.

Инсайдеры ждут, что машина улучшится в производительности, динамике, а также топливной экономичности.

Премьеру нового Nissan Patrol ждут в конце этого – начале следующего года.