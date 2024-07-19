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Новый Nissan Patrol (Y63) проходит испытания на Ближнем Востоке

Машина попала в объективы фотошпионов незадолго до релиза

Текст: Алексей Шмидт
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Nissan продолжает приближать премьеру нового поколения внедорожника Patrol (Y63), который должен стать одним из главных конкурентов в сегменте для Toyota Land Cruiser 300. На днях тестовый прототип этой модели случайно засняли во время испытаний на Ближнем Востоке. Параллельно с фотографиями автомобиля в Сеть выложили о нем очередные технические подробности.

Как сообщает австралийский портал «CarsGuide», новый Patrol (в США продавать машину будут как Armada) получит под капот 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который заменит двигатель V8. Машину спроектируют на платформе нового Infiniti QX80, но «Ниссану» предстоит немного отличаться от своего роскошного двоюродного брата.

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Спереди новому «Патролу» придется примерить более крупные блоки фар, а сзади получить светодиодную полосу во всю ширину кормы. Кроме того, внедорожнику Nissan предстоит выделяться на фоне соплатформенного Infiniti QX80 наличием обычных дверных ручек, которые в эксплуатации должны обеспечить машине простоту и надежность.

Еще одним интересным моментом, касающимся проекта нового Patrol, является информация о его оснащении, которое пополнится современными технологиями безопасности. Причем их постараются реализовать без жертв со стороны возможностей полного привода. 

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Инсайдеры ждут, что машина улучшится в производительности, динамике, а также топливной экономичности.

Премьеру нового Nissan Patrol ждут в конце этого – начале следующего года.

Источник:CarsGuide
Фото:CarsGuide, Kurdistan Automotive Blog

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