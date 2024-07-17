Представлен двухэтажный Toyota Hilux: в нем можно жить трем путешественникам

Пикап Hilux считается одной из самых популярных моделей компании Toyota и безоговорочным бестселлером в своем сегменте. Такие машины чаще всего покупают люди, которым нужно часто перевозить грузы из пункта А в пункт Б, и делать это приходится не всегда по асфальтовому полотну. Но недавно у Hilux появилась новая категория покупателей – путешественники.

На японской выставке Gunma Parts Show 2024 привезли специальную версию Toyota Hilux, представляющую собой кемпер на базе оригинального пикапа. Машина носит название FT Porter и производится корпорацией Takuhou.

Концепция проекта довольно проста – это автомобиль, в котором можно передвигаться на дальние расстояния и параллельно жить внутри за счет наличия в грузовой платформе выдвижной оболочной палатки.

При необходимости жилой модуль легко разворачивается путем снятия эластичной ленты и ремня, держащих его в собранном виде. Высота его потолка составляет 1850 мм, а в чердачной части предусмотрено спальное место для двух взрослых и одного ребенка.

При желании жилое пространство можно оборудовать раковиной и плитой, что позволит во время остановок на кемпингах с комфортом готовить еду.

Для того, чтобы внутри не было жарко, опционально можно докупить вентилятор, питающийся от субаккумулятора, который позволяет использовать электрические изделия даже при неработающем двигателе, а также комплект солнечных батарей.

Ценник на машину уже известен. В Японии за двухэтажный Hilux, предназначенный для дальних путешествий, будут просить от 5 миллионов 780 иен или 3 миллиона 260 тысяч рублей по нынешнему курсу.