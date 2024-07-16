Вместо Lexus LX: раскрыты новые подробности о возрожденном Mitsubishi Pajero

Несмотря на то, что официального подтверждения возрождения внедорожника Mitsubishi Pajero до сих пор нет, зарубежным инсайдерам удается выяснять о нем все новые и новые подробности.

На этот раз отличилось австралийское издание «CarsGuide», которое называет проект свежей генерации «Паджеро» главным конкурентом даже не Toyota Land Cruiser 300, а сразу Lexus LX и Land Rover Defender.

Финальная версия внедорожника Mitsubishi Pajero образца 2021 года

Авторы заметки утверждают, что новому Pajero предстоит примерить на себе образ роскошного вседорожника, который полностью отойдет от предыдущего амплуа утилитарного «проходимца».

Австралийский сайт указывает на то, что проект машины позиционируется как флагманский, а это гарантирует новинке роскошную отделку и функции премиального уровня.

Рендер нового поколения внедорожника Mitsubishi Pajero

В качестве двигателя для возрожденного Pajero, по слухам, рассматривается 2,4-литровый бензиновый агрегат, состыкованный с двумя электромоторами. Максимальная отдача силовой установки не уточняется, но в кроссовере Outlander она составляет 217 лошадиных сил (135 л.с. от ДВС + 82 л.с. от электромоторов).

Машина обещает получить три ряда сидений, а также включить в свое оснащение блокировки электронных дифференциалов и систему динамической векторизации крутящего момента, а подключаемый силовой агрегат даст Pajero возможность путешествовать по бездорожью в режиме 100-процентного электромобиля.

Появление новинки Mitsubishi ждут ориентировочно в конце 2026 года.