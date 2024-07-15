В Россию вернулся Opel Astra

Концерн Stellantis обещал привезти в Россию самую современную итерацию модели Opel Astra в начале 2022 года, но этому помешали всем известные события. Спустя 2,5 года после анонса «Астра» все же добралась до нашего рынка, правда уже без участия в этом самого автопроизводителя.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию приехала небольшая партия из машин Opel Astra 2024 года выпуска. Автомобили шестого поколения (L) представлены как в кузове хэтчбек, так и универсал и обладают одинаковым оснащением.

Под капотом ввезенных по параллельному импорту «Астр» установлен 1,2-литровый турбированный бензиновый двигатель PureTech, мощность которого равна 130 лошадиным силам, а крутящий момент 230 Нм. В связке с ним работает 8-диапазонный «автомат».

Напомним, действующая генерация хорошо известной в России модели Opel Astra дебютировало в 2021 году. Автомобиль построили на новой модульной архитектуре EMP2, тем самым сделав его братом-близнецом Peugeot 308.

Цены на ввезенные в РФ экземпляры Astra «серые» дилеры оценили в вилку от 3 миллионов 699 до 4 миллионов 800 тысяч рублей в зависимости от уровня оснащения и прихоти конкретного автосалона.