Что будет, если открутить крышку на радиаторе перегревшегося двигателя

На этой неделе в запрещенной соцсети завирусилось видео, в котором молодой человек открывает крышку на радиаторе перегревшегося двигателя его BMW. Ролик оказался настолько популярным, что за последние 24 часа набрал более 15 миллионов просмотров.

Судя по номерным знакам, припаркованных рядом автомобилей, действие происходит где-то в Великобритании. В клипе владелец BMW использует полотенце из микрофибры, чтобы захватить крышку дымящегося бачка охлаждающей жидкости, а хихикающие голоса за кадром очевидно ожидают последствий этого действия.

Не обращая внимание на технику безопасности, согласно которой откручивать крышку радиатора на горячем двигателе запрещено, парень завершает свою задумку, после чего из радиатора начинает бить кипящий гейзер с антифризом, а затем и маслом, очевидно просочившимся через деформированную от перегрева прокладку или саму головку блока цилиндров.

Судя по кадрам, владелец BMW явно обжог руку, но, к счастью, ему удалось во время отскочить от моторного отсека, иначе последствия для него были бы гораздо хуже.

Популярность видеоролика можно объяснить лишь тем, что многие люди слышали о запрете снимать крышку радиатора во время перегрева двигателя, но мало кто знал почему.

Дело в том, что высокая температура в моторе создает невероятное давление. Разгерметизация системы приводит к быстрому выходу тепла, пара и жидкостей на тех, кто находится рядом, с очевидными последствиями для их здоровья.