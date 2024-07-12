7-местная Hyundai Creta: стали известны сроки обновления

Премьера компактного кроссовера Hyundai, оказавшегося 7-местной версией бестселлера Creta, состоялась в 2021 году. С тех пор машина продается в Индии и за ее пределами как под основным именем Alcazar, так и под названием Grand Creta. Автомобиль пользуется весьма средним спросом среди покупателей, поэтому допинг в виде уже назревшего планового обновления ему точно не помешает.

Как сообщает издание «Autocar India», в Hyundai определились со сроками дебюта реформенного Alcazar. Машина справит премьеру к осени этого года.

Этот же источник уверяет, что 7-местную «Крету» ждет незначительное изменение снаружи, которое затронет переднюю часть кроссовера. Несмотря на то, что раздельные фары у обычной Creta и Alcazar, скорее всего, останутся одинаковыми, экстерьер машин почти наверняка будет разниться отличными друг от друга решетками радиатора и бамперами.

Кроме того, в удлиненной «Крете» со 100-процентной вероятностью переделают дизайн боковых обшивок, заменят колесные диски на новые, а сзади установят уникальные фонари, в которых будут сочетаться вертикальные и горизонтальные элементы.

Часть изменений ждет и внутреннее убранство кроссовера, но инсайдеры уверены, что они в большой степени окажутся скопированы с актуальной 5-местной Creta.

Обновление вряд ли привнесет в Alcazar глобальные технические доработки, а это значит, что машина продолжит комплектоваться актуальными бензиновым и дизельными агрегатами мощностью от 116 до 160 лошадиных сил, а также широким списком трансмиссий от 5-ступенчатой классической и интеллектуальной МКПП до «робота» с двумя сцеплениями и гидротрансформатора.

В продажу новый Hyundai Alcazar может выйти уже в сентябре этого года.