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В новом Hyundai Santa Fe с дизайном Land Rover нашлась техническая проблема, отгоняющая от него покупателей

Она связана с его трансмиссией

Текст: Алексей Шмидт
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Новый Hyundai Santa Fe, появившийся в середине прошлого года, удивил многих своим необычным дизайном, с отдельных ракурсов став похожим на Land Rover Defender. У нетривиального экстерьера сразу появилось немало фанатов, но одна механическая неприятность, связанная с таким кроссовером, пока не дает машине стать бестселлером. 

По информации портала «Motorbiscuit», в новом Santa Fe обнаружилась неожиданная проблема, которая вызывает беспокойство как у его владельцев, так и у механиков, занимающихся обслуживанием этих машин. И связана она с ее трансмиссией.

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Машина комплектуется роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, на которую в последнее время сыпется немало жалоб. 

Утверждается, что в новом Santa Fe преселективный робот, идущий в связке с 2,5-литровым мотором T-GDI на 281 л.с., склонен к проявлению вибраций, которые передаются на кузов машины, а также к подергиваниям при езде на низких скоростях. Владельцы автомобилей говорят, что чаще всего такие вещи происходят при движении под уклоном. 

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Кроме того, на профильных форумах существует немало сообщений о том, что в новом поколении Santa Fe происходят утечки трансмиссионной жидкости, что приводит к отказам коробок передач. 

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Напомним, новые Hyundai Santa Fe с начала этого года стали ввозиться по параллельному импорту в Россию из Кореи. Цены на такие машины стартуют от 4,8 миллиона рублей. 

Источник:Motorbiscuit
Фото:Hyundai

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