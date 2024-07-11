В новом Hyundai Santa Fe с дизайном Land Rover нашлась техническая проблема, отгоняющая от него покупателей

Новый Hyundai Santa Fe, появившийся в середине прошлого года, удивил многих своим необычным дизайном, с отдельных ракурсов став похожим на Land Rover Defender. У нетривиального экстерьера сразу появилось немало фанатов, но одна механическая неприятность, связанная с таким кроссовером, пока не дает машине стать бестселлером.

По информации портала «Motorbiscuit», в новом Santa Fe обнаружилась неожиданная проблема, которая вызывает беспокойство как у его владельцев, так и у механиков, занимающихся обслуживанием этих машин. И связана она с ее трансмиссией.

Машина комплектуется роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, на которую в последнее время сыпется немало жалоб.

Утверждается, что в новом Santa Fe преселективный робот, идущий в связке с 2,5-литровым мотором T-GDI на 281 л.с., склонен к проявлению вибраций, которые передаются на кузов машины, а также к подергиваниям при езде на низких скоростях. Владельцы автомобилей говорят, что чаще всего такие вещи происходят при движении под уклоном.

Кроме того, на профильных форумах существует немало сообщений о том, что в новом поколении Santa Fe происходят утечки трансмиссионной жидкости, что приводит к отказам коробок передач.

Напомним, новые Hyundai Santa Fe с начала этого года стали ввозиться по параллельному импорту в Россию из Кореи. Цены на такие машины стартуют от 4,8 миллиона рублей.