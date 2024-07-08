Новый Mitsubishi Lancer показан на реалистичных изображениях

В начале этого лета в Сеть слили фейковые фотографии нового Mitsubishi Lancer, который якобы проходит испытания на дорогах общего пользования и готовится к премьере. Впоследствии выяснилось, что снимки являются ненастоящими, но шум в интернете уже был поднят и многие задумались, как мог бы выглядеть такой автомобиль, если ему все же дадут «зеленый свет».

Ответить на этот вопрос взялся дизайнер, известный в автомобильной среде под ником «Theottle». Художник подготовил рендеры нового Lancer, задействовав внешний облик других моделей Mitsubishi и собственную фантазию.

В качестве отправной точки для изображений возрожденного японского седана выступили официальные картинки концепт-кара Nissan Evo. Прототип был представлен в апреле и пока носит статус шоу-кара, собранного в единственном экземпляре.

Передняя часть концепта была полностью модернизирована, а лекалами для нее выступило «лицо» Renault Clio, подвергшееся переделке на манер современных моделей Mitsubishi (напомним, Renault, Nissan и Mitsubishi входят в один альянс).

Что касается кормы, то здесь было решено задействовать экстерьерные изыски компактного кроссовера Mitsubishi Xforce, недавно появившегося в продаже на развивающихся рынках. Виртуальный Lancer унаследовал у «паркетника» бумерангообразные фонари.

Завершили возрождение легендарной японской 4-дверки слегка подправленные в фотошопе профиль и линия крыши.

Разумеется, ни о каком возвращении Mitsubishi Lancer в продажу речи сейчас не идет. Компания полностью сосредоточена на сегменте кроссоверов и внедорожников.

Впрочем, это совсем не мешает автопроизводителю присвоить такое название одному из будущих электромобилей, которые согласно плану Mitsubishi появятся до 2030 года.