Новое поколение Mitsubishi Pajero построят с оглядкой на свежий Nissan Patrol

В начале этого года руководящий состав Mitsubishi анонсировал некий большой внедорожник с тремя рядами сидений, подробности о котором долгое время были засекречены. Впоследствии журналисты предположили, что речь идет о новом поколении Pajero, а теперь эта информация фактически подтвердилась. Причем проект получил некоторые неожиданные подробности.
По данным австралийского портала «CarsGuide», накануне компания вновь запатентовала название Montero. Именно так называли Pajero на некоторых рынках, в том числе в США.
Журналисты обратились за комментарием гендиректору местного подразделения Mitsubishi, но он оказался не готов подтвердить планы возвращения Pajero, хотя и намекнул на это неофициально:
Вместе с тем, сообщения из Японии говорят, что новый Pajero будет опираться на партнерство Mitsubishi с Nissan, который, в свою очередь, сейчас готовит новое поколение Patrol.
Как сообщают инсайдерские СМИ из «Страны восходящего солнца», Mitsubishi может позаимствовать платформу Patrol, но разработать собственную трансмиссию для Pajero, которая будет выделять его на фоне родственного конкурента.
Премьера нового поколения «Паджеро» должна состояться ориентировочно в 2027 году.