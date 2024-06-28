Старший брат Renault Duster получит дизельный двигатель

Процесс разработки нового кроссовера Renault/Dacia продолжается. Bigster построят на платформе Duster третьего поколения, но сделают его на 30 см длиннее младшего родственника. Накануне машину удалось вновь сфотографировать на тестах, но ее оснащение преподнесло журналистам неожиданный сюрприз.

Как сообщает испанский портал «Motor.es», Renault начала секретные тесты варианта Bigster, который не будет предложен в Европе. И связано это с тем, какой двигатель установлен у него под капотом.

Напомним, дизель исчез из гаммы кроссовера Duster с его переходом в третью генерацию. Но, похоже, его собираются установить в соплатформенный Bigster и продавать такие машины в Северной Африке.

По информации инсайдеров, под капотом прототипа Bigster, замеченного во время испытаний, был установлен 1,5-литровый дизельный 4-цилиндровый мотор Blue dCi. Двигатель, мощность которого в «Бигстере» не раскрывается, был сопряжен с механической трансмиссией AdBlue.

Премьера новинки Renault/Dacia, которая технически окажется тесно связана со свежим Duster, но в качестве опции получит 3-рядный салон, должна состояться в конце этого года. В продажу машина поступит уже в 2025-ом.