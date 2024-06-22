Suzuki выпустит недорогой спорткар (при помощи Toyota)

Спустя 26 лет отсутствия на рынке Suzuki собирается вернуть в строй свой компактный спорткар Cappuccino. На этот раз машину выпустят в рамках коллаборации с Toyota и Daihatsu. Впрочем, если верить прессе, пока проект находится в начальной стадии.

По информации портала «Carscoops», новая модель будет немного отличаться от оригинала. В свое время миниатюрный Cappuccino продавался только с 657-кубовым 3-цилиндровым турбомотором, приводящим в движение задние колеса. Но современная версия этого родстера может получить под капот более объемную «тройку» (на 1,3-литра). И ее автором окажется совсем не Suzuki, а Toyota.

Оригинальный Suzuki Cappuccino

Инсайдеры пишут, что «тойотовцы» собираются использовать этот мотор в проекте следующего поколения Starlet. В его основу ляжет 1,6-литровый турбомотор, устанавливаемый в GR Yaris и GR Corolla, но объем и мощность такого ДВС уменьшат до 1,3-литра и 150 лошадиных сил соответственно.

По слухам, новый Cappuccino будет иметь длину около 4 метров, ширину 1,7-метра и высоту всего 1,2-метра. Расстояние между осями машины составит 2,5-метра.

Рендер нового Suzuki Cappuccino

Автомобиль останется двухместным, а наличие мягкой крыши позволит максимально снизить его вес (примерно до 1100 кг). Более того, Suzuki собирается сохранить для этой модели 6-ступенчатую коробку передач, но в качестве альтернативы предложит также 8-диапазонный «автомат».

Сроки выхода нового Suzuki Cappuccino в продажу пока не обозначены, но японская пресса уверяет, что такой родстер появится на рынке не раньше 2027 года.