Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero Evolution продают по цене тривиальных китайских кроссоверов

Еще 20-30 лет назад компания Mitsubishi имела славную историю в ралли и стремилась одержать как можно больше побед, что заставляло ее разрабатывать крайне необычные версии серийных машин.

Одна из них – легендарный внедорожник Pajero Evolution. Накануне этот редкий автомобиль выставили на продажу на аукционе «Bring a Trailer» по цене простейших китайских кроссоверов.

Специальная версия «Паджеро» была построена для того, чтобы Mitsubishi могла соответствовать требования омологации для ралли Париж-Дакар. Тираж EVO составил чуть более 2 тысяч 600 экземпляров, так что найти их в продаже в хорошем состоянии сейчас практически невозможно.

Выставленный на торги Pajero Evolution представляет собой машину 1997 года выпуска с пробегом 98 тысяч километров. Внедорожник белого цвета, облаченный в специальную ливрею, привезли в США из Японии в 2018 году.

Под его капотом установлен 3,5-литровый V6 мощностью 275 лошадиных сил, передающий крутящий момент на все четыре колеса через 5-скоростную автоматическую коробку передач.

В оснащение машины входят 2-диапазонная «раздатка», блокировка межевого дифференциала и самоблокирующийся дифференциал как спереди, так и сзади.

Внешне Pajero Evolution отличается от обычного внедорожника расклешенными крыльями, специальными бамперами, воздухозаборником на капоте и огромным спойлером на крыше.

Кроме них машина оснащена уникальными 16-дюймовыми колесами, обутыми в покрышки Continental TerrainContact H/T, а в салоне может похвастаться наличием штатных сидений Recaro, кассетного радио, климат-контроля и элементов отделки из искусственного углеволокна.

На момент написания этой статьи последней ставкой на Mitsubishi Pajero Evolution была сумма в 36 тысяч 666 долларов, что соответствует цифре в 3,2 миллиона рублей по текущему курсу.