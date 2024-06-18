Mercedes E-Class (W124) 1995 года выпуска продали дороже нового

Mercedes-Benz E-Class, в частности 124-й кузов, любим многими автомобильными фанатами. Выпущенный 40 лет назад W124 открыл новую эру для штутгартской марки, сочетая в себе все, что делало его предшественника прочным и привлекательным автомобилем, но дополнив список его качеств технологичностью и улучшенной аэродинамикой.

С тех пор с конвейера сошло более 2 миллионов 500 тысяч единиц таких E-Class, так что они далеко не редки. Впрочем это не мешает им сейчас продаваться по ценам, которые превышают стоимость современных «Ешэк».

Накануне на аукционе «Bring A Trailer» был реализован поздний Mercedes E-Class W124 1995 года выпуска. И, что самое интересное, его продали за баснословную для 29-летней машины сумму – 101 тысячу долларов или 8,7 миллиона рублей. Для сравнения, это гораздо дороже, чем просят за современные E-Class (от 63 тысяч 350 долларов или 5,5 миллиона рублей).

Темно-синий экземпляр представлял собой довольно скромный дизельный вариант E300, который не был редким и не принадлежал какой-то знаменитости. Единственной его особенностью оказался небольшой пробег, составлявший всего 13 тысяч 520 километров.

Экстерьер и интерьер автомобиля выглядели безупречно, максимально соответствуя цифре на одометре машины.

Автомобиль был оснащен 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем, развивавшим 134 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента. В паре с ним трудилась 4-скоростная автоматическая трансмиссия.

Если взглянуть на историю торгов, то все начиналось вполне вменяемо. Первые ставки пошли с 5 тысяч долларов (435 тысяч рублей), но затем седан вызвал ажиотажный интерес, который утащил цену на него до 50 тысяч долларов (4,3 миллиона рублей), а затем и выше 100 тысяч долларов (8,7 миллиона рублей).