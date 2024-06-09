В Россию завезли самый популярный среди американцев большой SUV 

Американцы любят большие кроссоверы и внедорожники. Они придают их владельцам статуса, а также позволяют перевозить в комфорте и безопасности свои семьи. Накануне самый продаваемый в Штатах SUV доехал до российского рынка.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, прошерстив предложения «серых» дилеров, недавно в РФ прибыла партия из новых внедорожников Chevrolet Tahoe. Машины 2024 производственного года приехали к нам по параллельным схемам ввоза, но являются абсолютно новыми.

Особенность Chevrolet Tahoe заключается в том, что он является самым популярным большим SUV в Северной Америке. Продажи таких машин в первом квартале 2024 года перевалили за отметку в 23 тысячи единиц. Это заметно больше, чем в случае с любым другим представителем этого сегмента.

В Россию внедорожники приехали с 5,3-литровым бензиновым «атмосферником», выдающим 343 л.с. Ассистирует ему 10-диапазонная классическая автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Список оснащения автомобилей включает в себя: панорамную крышу, камеру кругового обзора, мультимедийную систему с 10,2-дюймовым дисплеем и экранами для задних пассажиров, акустическую систему фирмы Bose и многое другое.

Жаль только, что стоят такие машины недешево. За самый доступный вариант Tahoe в России просят 9 миллионов 100 тысяч рублей.