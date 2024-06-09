Владелец современной Toyota проехал за 6 лет невероятные 1,4 миллиона км

Пикапы, как правило, создают таким образом, чтобы они были надежными и неприхотливыми. Они просто обязаны работать и не создавать владельцам технических трудностей. В большинстве своем современным машинам оказывается недостижима цифра даже в 350 тысяч километров, но как минимум одна Toyota смогла проехать почти в 4 раза больше. Причем сделала это всего за 6 лет и сохранила под капотом родной, нетронутый капремонтом двигатель.

Интересной историей поделился владелец пикапа Toyota Tundra на форуме «Reddit». Он опубликовал фотографию своего одометра, на котором красуется цифра в 878 тысяч 987 миль (около 1 миллиона 415 тысяч километров).

Никакого подтверждения того, о каком годе выпуска машины идет речь, не было, однако по форме передней панели пользователи Сети выяснили, что это автомобиль 2018 года выпуска. Впоследствии это подтвердил и сам автор поста.

По словам владельца «Тундры», она пробежала почти 1,5 миллиона километров и всегда обслуживалась в местном дилерском центре. С апреля 2018 года пикап проезжал в неделю 4506 километров, а в день – 644 км. И так на протяжении 73 месяцев.

Как это выглядит с точки зрения технического обслуживания? В сервисной книжке машины говорится, что автомобиль потребовал замены коробки передач на отметке пробега в 500 тысяч миль (805 тысяч километров). Примерно тогда же ему понадобились несколько ступичных подшипников.

При этом информации о капитальном ремонте двигателя машины, а также о его замене нет. А сам владелец говорит, что под капотом его «Тойоты» до сих пор работает оригинальный 5,7-литровый бензиновый двигатель i-Force MAX V8.