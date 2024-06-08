В Россию привезли брата-близнеца Toyota RAV4 от Suzuki

Уже много лет Toyota и Suzuki являются партнерами. В рамках своих отношений компании обмениваются технологиями и используют бейдж-инжиниринг – бизнес-модель, которая подразумевает продажи одинаковых машин, но с разным дизайном и шильдиками. В 2020-м году одним из таких проектов стал кроссовер Suzuki Across, который оказался братом-близнецом популярного Toyota RAV4. Накануне один из таких автомобилей стал доступен на российском рынке.

Daily-Motor.Ru обнаружил в продаже в РФ единичный экземпляр модели Across, ввезенный по параллельному импорту. Машину 2024 года продает частное лицо, которое утверждает, что автомобиль прошел процедуру регистрации и готов к тому, чтобы легально ездить по дорогам страны.

Длина кроссовера составляет 4,6-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра, что немного превышает габариты оригинального Toyota RAV4. При этом колесная база машин одинаковая и равна 2,7-метрам.

Внешне Suzuki Across отличается от бестселлера «Тойоты» немного другим оформлением передней части кузова, а также наличием собственных шильдиков, тогда как в салоне машина вовсе копирует «РАВ4» во всем, кроме эмблемы на рулевом колесе.

Кроссовер Suzuki, завезенный в Россию, укомплектован гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового атмосферного мотора, трудящегося по циклу «Аткинсона». Связку ему составляет электрический двигатель, выдающий 182 лошадиные силы, и вращающий передние колеса через электромеханическую бесступенчатую трансмиссию CVT.

За полный привод в автомобиле отвечает еще один электромотор (на 54 «силы»), установленный на задней оси.

Кроме того, Across оснащен аккумулятором емкостью 18,1 кВт/ч, с которым только на электричестве кроссовер способен проехать до 75 километров.

Ценник на машину, приехавшую в Россию, заметно превосходит стоимость донора в лице Toyota RAV4. За кроссовер Suzuki продавец хочет выручить 7 миллионов рублей, что почти в 2 раза дороже, чем сейчас у нас просят за оригинальную модель.