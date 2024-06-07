Новый Hyundai Palisade появится раньше, чем все ожидали

Работа над новым, вторым по счету поколением флагманского кроссовера Palisade, ведется инженерами Hyundai уже несколько лет. Изначально считалось, что машина дебютирует в 2025 году, однако накануне корейские СМИ сообщили о планах выпустить автомобиль на рынок немного раньше.

Как пишет портал «Korean Car Blog», Hyundai ускорила сроки выпуска модели примерно на месяц. Кроссовер, который собирались запустить в производство в январе 2025 года, поставят на конвейер в декабре 2024-го. Сделано это будет ради того, чтобы удовлетворить растущий спрос на гибридные автомобили.

Тираж второй генерации Hyundai Palisade по задумке корейского автопроизводителя ежегодно должен составлять 210 тысяч единиц, что на 30 процентов больше, чем в случае с актуальной моделью.

Примерно 70 тысяч из них собираются сделать бензиновыми, а остальные 140 тысяч – гибридными. Дизельных вариантов у «Палисад» в новом поколении не будет.

Агрегатная линейка машины сейчас находится под занавесом тайны, но ранее корейская пресса писала о том, что для кроссовера зарезервированы 3,5-литровый турбомотор V6, который заменит 2,2-литровый турбодизель и 3,8-литровый бензиновый V6, а также гибридная силовая установка на базе 2,5-литровой «наддувной четверки».

Ожидается, что автомобиль заметно поменяется внешне, получив более выразительную переднюю часть кузова, другие боковины и перелицованную корму.