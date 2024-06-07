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Новый Hyundai Palisade появится раньше, чем все ожидали

Разработку машины ускорили на месяц

Текст: Алексей Шмидт
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Работа над новым, вторым по счету поколением флагманского кроссовера Palisade, ведется инженерами Hyundai уже несколько лет. Изначально считалось, что машина дебютирует в 2025 году, однако накануне корейские СМИ сообщили о планах выпустить автомобиль на рынок немного раньше.

Как пишет портал «Korean Car Blog», Hyundai ускорила сроки выпуска модели примерно на месяц. Кроссовер, который собирались запустить в производство в январе 2025 года, поставят на конвейер в декабре 2024-го. Сделано это будет ради того, чтобы удовлетворить растущий спрос на гибридные автомобили.

2025 hyundai palisade gets a cgi scripted refresh looks better than ever 7 1

Тираж второй генерации Hyundai Palisade по задумке корейского автопроизводителя ежегодно должен составлять 210 тысяч единиц, что на 30 процентов больше, чем в случае с актуальной моделью.

Примерно 70 тысяч из них собираются сделать бензиновыми, а остальные 140 тысяч – гибридными. Дизельных вариантов у «Палисад» в новом поколении не будет. 

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Агрегатная линейка машины сейчас находится под занавесом тайны, но ранее корейская пресса писала о том, что для кроссовера зарезервированы 3,5-литровый турбомотор V6, который заменит 2,2-литровый турбодизель и 3,8-литровый бензиновый V6, а также гибридная силовая установка на базе 2,5-литровой «наддувной четверки». 

2025 hyundai palisade gets a cgi scripted refresh looks better than ever 6 1

Ожидается, что автомобиль заметно поменяется внешне, получив более выразительную переднюю часть кузова, другие боковины и перелицованную корму. 

Источник:The Korean Car Blog
Фото:PoloTo

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