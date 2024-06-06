В Россию прибыл свежий корейский кроссовер с брутальным дизайном

Компания SsangYong за свою историю успела несколько раз поприсутствовать в России официально. Но в последние годы этот бренд не пытал счастье на экспортных рынках, а боролся за выживание. В определенный момент автопроизводитель был выкуплен крупным консорциумом, который переименовал марку в KGM.

Одним из ее первенцев стал созданный до смены названия кроссовер Torres. Недавно он вновь появился в России, но уже с другой ценой.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проштудировав доски объявлений, несколько частных лиц ввезли в РФ новые кроссоверы KGM Torres.

Машины 2024 года выпуска оснащены 1,5-литровым бензиновым мотором T-GDI, выдающим 170 лошадиных сил. Ассистирует им шестидиапазонный «автомат» фирмы Aisin третьего поколения, а также полноприводная система.

Основной внешней чертой KGM Torres, дебют которого состоялся два года назад, является его брутальный дизайн. Машина обладает дерзкими экстерьерными чертами с множеством острых линий, чем в кардинальной степени отличается от всего, что раньше делал SsangYong.

Длина «Торреса» равна 4,7-метрам, ширина – 1,9-метрам, а высота – 1,7-метрам. Расстояние между осями равно 2,7-метрам.

Но если в прошлом году цены на KGM Torres в России начинались с отметки в 2 миллиона 50 тысяч рублей и доходили до 4 миллионов 250 тысяч рублей, то теперь отправной точкой в желании приобрести машину является сумма в 5 миллионов 270 тысяч рублей.