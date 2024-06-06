Новый Mitsubishi Pajero Sport показался на свежем тизере

Третье и актуальное на данный момент поколение внедорожника Mitsubishi Pajero Sport появилось в 2015 году. В 2019-м машина прошла через обновление, а в 2024-м через финальный фейслифтинг. Следующей стадией для этой модели станет полноценная смена генерации, которая запланирована на 2025 год.

Накануне пресс-офис Mitsubishi выложил свежее тизерное изображение для рынка Австралии, на котором, предположительно, показан новый Pajero Sport.

Затемненное изображение не дает полного представления о дизайне этой модели, но на нем отчетливо видна необычная головная оптика внедорожника, выполненная в виде световых блоков в форме буквы Т. Кроме того, у машины высокий клиренс и рельефная крыша, на которой присутствуют рейлинги.

Никаких технических подробностей о новом Pajero Sport пока нет, поскольку проект засекречен. Впрочем, японские СМИ уверены, что он останется рамным, а в качестве архитектуры задействует платформу пикапа Mitsubishi L200.

Приводить в движение новинку, скорее всего, будет обычный двигатель внутреннего сгорания, но затем у внедорожника появится экономичная гибридная версия.

Мировая премьера нового Mitsubishi Pajero Sport должна состояться ближе к концу 2025 года, а в продажу машина поступит не раньше 2026-го.