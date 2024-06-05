В Россию привезли самый желанный кроссовер в мире

Несмотря на остановку официальных поставок в Россию автомобилей Toyota, а также прекращение работы завода этой компании в Петербурге, недостатка в таких машинах у дилеров не наблюдается. А недавно параллельные импортеры наладили ввоз в РФ одного кроссовера, который по статистике является самым желанным на планете.

Редакция Daily-Motor.Ru провела анализ предложений «серых» дилеров на популярных отечественных классифайдах, выяснив, что не так давно в РФ была завезена свежая партия кроссоверов Toyota RAV4 2024 года выпуска.

Машины приехали к нам по параллельным каналам поставок, в которых сама «Тойота» никак не участвует.

Цены на автомобили варьируются от уровня их оснащения, а также от региона к региону. Так, к примеру, самый доступный вариант RAV4 2024 года выпуска можно купить в Москве, где за машину просят 3 миллиона 300 тысяч рублей. В то время как максимальной ценой на эту модель является сумма в 5 миллионов 900 тысяч рублей, которую хочет получить дилер в Московской области.

Toyota RAV4 выделяется на фоне остальных SUV тем, что является самым желанным кроссовером в мире по состоянию на первый квартал 2024 года.

Согласно исследованию «Focus2Move», за этот период на планете была продана 241 тысяча 549 единиц такого «паркетника», что на 47 тысяч 587 и 59 тысяч 784 штук больше, чем занимающих второе и третье места Tesla Model Y и Honda CR-V соответственно.