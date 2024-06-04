В Россию привезли самый популярный минивэн на планете

Минивэны в последние годы пользуются далеко не той популярностью, что раньше. Большинство их покупателей теперь склонны выбирать кроссоверы, но определенная часть аудитории остается верна таким автомобилям.

Накануне в Россию ввезли одного представителя сегмента MPV, который недавно стал самым популярным минивэном в мире.

По данным Daily-Motor.Ru, «серые» дилеры начали торговать на российском рынке новыми минивэнами Suzuki Ertiga. Машины 2024 года выпуска привозят к нам по параллельным схемам, в которых не участвует сам автопроизводитель.

Во всех вариантах исполнения «Эртига» обладает одинаковым оснащением. Такие автомобили комплектуются полуторалитровым бензиновым атмосферным двигателем на 101 л.с., ассистирует которому классическая автоматическая «шестиступка» и передний привод.

Минивэн обладает 18-сантиметровым клиренсом и способен уместить у себя в салоне до семи человек.

Suzuki Ertiga официально продается в странах Юго-Восточной Азии и пользуется там очень высоким спросом. Причем, как выяснилось недавно, продажи Ertiga идут настолько хорошо, что в первом квартале 2024 года этой модели удалось стать самым популярным минивэном на планете с результатом в 45 тысяч 30 проданных машин (статистика Focus2Move).

В России цены на Suzuki Ertiga 2024 года выпуска начинаются с отметки в 2,4 миллиона рублей.