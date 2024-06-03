Отличный японский седан за 2,7 миллиона рублей: его хвалит сам Джереми Кларксон

Компания Mazda уже давно не работает на российском рынке и не собирает свои машины на заводе во Владивостоке, но недостатка в таких автомобилях в РФ нет от слова совсем.

Накануне к нам приехал седан этой компании, который весной в ходе тестов оценил бывший ведущий популярных автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон. Японская 4-дверка удостоилась от одиозного британца самых лестных оценок.

Речь идет о компактном седане Mazda3. Как стало известно Daily-Motor.Ru, накануне в Россию прибыла небольшая партия таких 4-дверок. Все они выпущены для китайского рынка, но теперь доступны и на нашем.

Автомобили предложены как с 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором на 120 лошадиных сил, так и 2-литровым 158-сильным агрегатом. Связку им составляет классическая автоматическая коробка передач.

В апреле этого года Mazda3 была протестирована Джереми Кларксоном, а ее двухлитровый двигатель получил от британского эксперта позитивный отклик:

«Мотор сочетает в себе характеристики дизельных и бензиновых технологий. И в случае с «Маздой» в них нет никаких недостатков. Это просто хороший, плавный двигатель».

Похвалы удостоилось в том числе мягкое и плавное шасси «тройки», а также ее симпатичный, но непримечательный дизайн:

«Если вы частный детектив, которому нужно оставаться свежим и бдительным, используя машину-невидимку, чтобы следить за чьим-то заблудшим мужем, то это ваш выбор номер 1».

В резюме в своей статье в журнале «The Times» Кларксон назвал Mazda3 одним из самых удивительных и приятных автомобилей, на которых он когда-либо ездил, а также заявил, что он способен посрамить любые семейные электромобили.

Сколько такие седаны стоят в России? За ввезенные к нам по параллельному импорту автомобили «серые» дилеры просят 2,7 миллиона рублей.