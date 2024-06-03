В Россию ввезли безотказный минивэн на базе Prius с библейским названием

В линейке Toyota эта модель появилась еще в 2001 году и сразу же полюбилась японским покупателям за свою вместительность и надежность. Впоследствии минивэн начал поставляться и на экспортные рынки. А теперь его четвертое и актуальное по счету поколение стало доступно и в России.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, на российском рынке стал доступен новый минивэн Toyota с поистине библейским названием – Noah («Ной»). Это имя известно благодаря персонажу ветхозаветных книг, который построил ковчег и спас от Всемирного потопа человеческий род и животных.

Минивэн построен на той же платформе, что и популярный хэтчбек Toyota Prius (TNGA GA-C), благодаря чему его считают одним из самых надежных автомобилей в своем классе.

Длина Noah составляет около 4,7-метров, а внутри машины установлен трансформируемый салон, способный уместить от семи до восьми человек.

В актуальном поколении Toyota Noah был представлен сразу в нескольких моторных вариантах, но в Россию пока привезли только с последовательно-параллельной гибридной силовой установкой.

Под капотом машины расположен 1,8-литровый бензиновый мотор с индексом 2ZR-FXE, выдающий 98 лошадиных сил и 142 Нм. Ассистирует ему электрический двигатель 1VM на 95 л.с., добавляющий машине еще 185 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии в «Ное» используется вариатор CVT.

Откуда такие минивэны были ввезены в Россию не уточняется, но заявлено, что они обладают левосторонним расположением рулевой колонки и блока педалей.

Вот только стоят новые Toyota Noah в России недешево. За автомобили 2024 года выпуска дилеры просят 8 миллионов 113 тысяч рублей.