В Россию привезли первый премиальный кроссовер Mazda: он стал заметно дешевле

Mazda всегда считалась массовым брендом, который не претендует на лавры конкурента Audi, BMW или Mercedes-Benz, однако в последние годы все поменялось. Японцы разработали собственную концепцию, которая должна будет дать им дорогу в премиум.

Накануне выяснилось, что первенец роскошных кроссоверов компании из Хиросимы стал вновь доступен на российском рынке. Причем стоят они дешевле, чем годом ранее.

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию завезли около десятка новых кроссоверов Mazda CX-60 2024 года выпуска. Автомобили приехали к нам по параллельному импорту и выставлены на продажу во Владивостоке.

Кроссоверы оснащены 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором, установленным продольно, выдающим 188 лошадиных сил, а также гибридной силовой установкой на базе этого же ДВС. Мощность последнего составляет 327 лошадиных сил и частично обеспечивается электромотором на 175 л.с.

Во всех случаях единственным вариантом трансмиссии этой «Мазды» является 8-скоростная АКПП, а привод может быть как задним, так и полным.

Оснащение CX-60 постарались сделать подстать не только японскому, но и немецкому премиуму. Так, к примеру, в арсенал этого кроссовера Mazda включила: цифровую комбинацию приборов, суперсовременную информационно-развлекательную систему, сиденья с функциями подогрева и вентиляции как спереди, так и сзади, систему бесключевого доступа в салон и многое другое. Все это обилие окружено дорогими материалами отделки.

В сравнении с прошлым годом CX-60 в России несколько подешевели. Если в 2023-м за такие машины просили от 6 до 7,7 миллиона рублей, то сегодня ценовая вилка на автомобили 2024 года выпуска варьируется в пределах 3,6 – 7,2 миллиона рублей.