На Hyundai Genesis отслаивается краска: владельцы подают на компанию в суд

Компания Hyundai столкнулась с коллективным иском со стороны владельцев ее автомобилей Genesis. Они утверждают, что на их машинах окисляется прозрачный лак и краска, а затем они теряют цвет и начинают отслаиваться.

Несмотря на то, что речь идет о так называемых премиальных автомобилях, пострадавшие сообщают о том, что такие вещи происходят с почти новыми машинами.

В иске говорится, что проблемы с лакокрасочным покрытием Genesis возникают спустя 2-3 года с даты производства автомобиля. Преждевременное окисление приводит к тому, что краска тускнеет, меняет цвет (на белых и кремовых авто приобретая желтый или оранжевый оттенок), а впоследствии отслаивается.

Оценка ущерба владельцев пострадавших машин варьируется от 200 до 1800 долларов (18 тысяч – 160 тысяч рублей). Но в случае, если им удастся победить, они отсудят у компании приличную сумму за то, что Hyundai игнорировал жалобы своих клиентов и отказывался брать на себя ответственность за этот дефект.

Владельцы дефектных автомобилей требуют возмещение им материального и морального ущерба, издержек и расходов, а также гонораров на адвокатов.

В числе автомобилей, которые указаны в качестве примеров в иске против корейской марки, значатся Hyundai Genesis 2013 года выпуска (1 поколение), а также Genesis Coupe 2010-2016 модельных годов.