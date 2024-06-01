Мужчина купил Lexus с пробегом 1,6 млн километров за 90 рублей и не ездил на нем 2 года

Lexus LS 400 – настоящая легенда японского автопрома. Считается, что это чуть ли ни самый надежный «Лексус» в истории. Именно такая машина оказалась в руках блогера с ником «2varish», который купил ее всего за 1 доллар (около 90 рублей) под проект, но проехав на ней пару раз пожалел автомобиль и оставил его на несколько лет у себя на парковке.

В новом видео владелец LS 400 1997 года, который, судя по показаниям на одометре проехал не менее 1 миллиона миль (порядка 1,6 миллиона километров), пригласил эксперта по Lexus осмотреть его машину и запустить ее после нескольких лет простоя.

По словам блогера, после покупки он лишь несколько раз прокатился на своем авто по округе, но затем его аккумулятор разрядился, так что теперь машина не заводится.

Заглянув под капот эксперт обнаружил, что этот «Лексус» по-прежнему использует родной 4-литровый мотор 1UZ-FE V8, сопряженный с 4-скоростным «автоматом». Мощность такого двигателя с завода составляла 250 л.с.

Кузов автомобиля сильно изношен и, вероятно, не один раз попадал в ДТП, в салоне не работает ни кондиционер, ни радио, а в днище имеется сквозное отверстие, через которое внутрь машины попадает различная живность, вроде ящериц.

Несмотря на свое ужасное внешнее и техническое состояние автомобиль заводится с пол-пинка сразу после подключения пускового устройства. Более того, начинают работать радио и даже кондиционер, в котором по-прежнему есть фреон.

Автомобиль отправляется в первую за последние годы поездку, в которой все от гидроусилителя руля до часов на приборной панели функционирует как новое, но есть одна беда. Спидометр сильно отстает от реальной скорости.