В Россию привезли самый популярный городской автомобиль на планете

Компактные автомобили, предназначенные в большинстве своем для основной эксплуатации в городе, пользуются в России высоким спросом. Но несмотря на это многие популярные в мире модели в таком классе никогда не продавались у нас официально. Впрочем, это досадное недоразумение было исправлено накануне, когда в РФ ввезли самый продаваемый городской компакт-кар на планете.

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию прибыли автомобили Toyota Yaris 2024 года выпуска. Машины, приехавшие к нам по параллельному импорту, представлены как в кузове хэтчбек, так и седан, и обладают разным оснащением.

К примеру, 4-дверка оснащается 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» на 105 лошадиных сил, тогда как 5-дверке положен литровый 72-сильный агрегат. Ассистирует обоим бесступенчатая вариаторная трансмиссия (CVT).

Как утверждает аналитическое агентство «Focus2Move», Toyota Yaris является самым популярным компактным городским автомобилем в мире.

За первый квартал 2024 года продажи этой модели на планете превысили 122 тысячи экземпляров, с большим отрывом опередив идущих вторым и третьим Volkswagen Polo (80 тысяч 919 машин) и Dacia Sandero (78 тысяч 788 единиц) соответственно.

Но несмотря на то, что Toyota Yaris считается «бюджетником», в России эту модель сложно назвать дешевой. За машины просят от 2 миллионов 350 тысяч рублей, что гораздо дороже, чем они стоят на основных для них рынках сбыта (в Юго-Восточной Азии).