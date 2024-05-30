Дилеры привезли в Россию самый безотказный спортивный автомобиль в мире

Спорткары редко бывают надежными, ведь в любом из них производитель нацеливается на максимально возможную производительность и управляемость, что приводит к сокращению ресурсов основных узлов и агрегатов. Впрочем, спортивные, но при этом крепкие машины все еще существуют. И недавно один из таких автомобилей приехал в Россию.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, дилеры, торгующие параллельно импортированными машинами, начали предлагать покупателям новые родстеры Mazda MX-5.

Автомобили 2024 года выпуска прибыли к нам обходными путями и оснащены 2-литровыми моторами мощностью 184 лошадиные силы, связку которым составляет механическая коробка передач и задний привод.

Уникальной особенностью MX-5 является ее вес. Масса двухместного автомобиля равна всего одной тонне, что позволяет разгонять машину даже с не самым мощным мотором от 0 до 100 км/ч за 6,5-секунды. Кроме того, такие родстеры обладают отменной управляемостью благодаря гоночной развесовке 50:50 по осям.

Еще одним немаловажным плюсом Mazda MX-5 называют ее надежность. Согласно исследованию, проведенному популярным британским автомобильным журналом «WhatCar», эта модель «Мазды» считается самым безотказным спортивным автомобилем на планете. Рейтинг надежности этой модели составил 96,8% из 100, чем перебил результаты Audi TT (94,2%) и Jaguar XK (92,5%).

Единственной проблемой, на которую жалуются владельцы этой машины, является электрика, не относящаяся к двигателю. Но таких случаев в общем исследовании набралось меньше 5 процентов.

Жаль, но удовольствие владеть самым надежным спорткаром в мире обойдется российскому покупателю в «копеечку». За новые Mazda MX-5 «серые» дилеры просят от 6,3 миллиона рублей.