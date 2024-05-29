Перекачанные шины не улучшают расход топлива: мы убедились в этом сами

В среде автомобилистов существует миф, который заключается в следующем: если пренебрегать рекомендованным производителем давлением в шинах (указанным на наклейке на пороге), и перекачивать их примерно на 0,7 бар, то можно снизить сцепление с дорогой, но взамен получить улучшенный расход топлива. Вот только в реальности все не совсем так. И вот почему.

Разумеется, этот слух имеет под собой определенные основания. Ведь если позволить давлению в шинах стать слишком низким, то можно действительно увидеть, как расход топлива автомобиля увеличится.

Подсчитано, что снижение давления покрышек с 2,4 до 1,7 бар увеличивает расход топлива примерно на 4 процента.

Как это связано? Дело в том, что снижение давления приводит к увеличению сопротивления качению. Подспущенные шины прогибаются, создавая большее пятно контакта с дорогой. Это позволяет улучшить сцепление, но чтобы двигать машину мотору приходится работать усерднее, и потреблять больше горючего.

Многие автовладельцы уверены, что у этой зависимости есть и обратная сторона. А значит если сильно перекачать шины, то это позволит снизить расход топлива. Но как бы не так.

Мы развеяли этот миф, проехав одинаковую дистанцию в 500 километров дважды на одном и том же автомобиле с одинаковой средней скоростью.

В первый раз мы накачали его покрышки до давления в 3,1 бар, а затем поменяли давление на более нормальное (2,2 бар). И, барабанная дробь… расход топлива оказался одинаковым в обоих случаях.

Правда заключается в том, что автопроизводители стремятся получить максимально низкий расход топлива своих автомобилей, и рекомендованное ими давление в шинах часто оптимизировано именно для этого.

Так что увеличение этого показателя не только не дает видимого результата с точки зрения расхода горючего, но и подвергает центральную часть протектора шин большему износу.