В Россию завезли китайско-японский аналог Toyota RAV4

Toyota обладает внушительной линейкой моделей, многие из которых известны только китайским покупателям. В «Поднебесной» у японской марки работает несколько совместных предприятий, где собирают автомобили для местного рынка. Одну из них накануне вновь начали ввозить в Россию. Причем по ценам, которые немного ниже, чем были в прошлом году.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, один из крупных дилеров, торгующих параллельно импортированными машинами, начал предлагать покупателям кроссоверы Toyota Wildlander 2024 года. Автомобили прибыли к нам из «Поднебесной», где их выпускает совместный завод GAC-Toyota.

Wildlander представляет собой аналог хорошо известного в России кроссовера RAV4. Машины обладают одинаковой «техникой», но немного различаются внешне. У «Вайлдлендера» собственная светотехника, а также другая решетка радиатора и бампер, но точно такой же салон, что в «РАВ4».

Кроссоверы, добравшиеся до РФ, укомплектованы 2-литровым «наддувным» мотором с отдачей в 171 лошадиную силу и 209 Нм крутящего момента. Ассистирует ему вариатор и система полного привода.

Но если в прошлом году завезенные в Россию партии Toyota Wildlander стоили от 3 миллионов 935 тысяч рублей, то в нынешнем их оценили даже немного дешевле. За автомобили просят от 3 миллионов 890 тысяч рублей.