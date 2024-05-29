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Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport ждет кардинального преображения в 4 поколении

Как будет выглядеть новый конкурент Toyota Land Cruiser 250/Prado

Текст: Алексей Шмидт
Heya folks Please check out the Mitsubishi Pajero Sport rendering video at at https youtu.be jwpcy1ayQBsTheottle MitsubishiTriton MitsubishiPajeroSport Triton PajeroSport Xpander 3

В прошлом году компания Mitsubishi опубликовала новый план развития бренда, в рамках которого для внедорожника Pajero Sport запланирован переход в четвертое поколение в 2025-м году. В марте актуальная генерация этой модели пережила финальный рестайлинг, который не внес никаких серьезных коррективов в ее дизайн и оснащение. Но грядущая модель должна оказаться заметным шагом вперед по сравнению с устаревшим внедорожником.

Независимый художник, известный в автомобильной среде как «Theottle», пофантазировал насчет внешнего облика нового Pajero Sport, подготовив свежие рендерные изображения этой популярной модели Mitsubishi.

Heya folks Please check out the Mitsubishi Pajero Sport rendering video at at https youtu.be jwpcy1ayQBsTheottle MitsubishiTriton MitsubishiPajeroSport Triton PajeroSport Xpander 2 1

По мнению дизайнера, в четвертом поколении «Паджеро Спорт» ожидает серьезнейшая визуальная трансформация, в рамках которой автомобиль получит более квадратный кузов с брутальными чертами. 

Спереди машину ждет появление более высокой линии капота, нового оформления радиаторной решетки, светотехники и бампера.

Heya folks Please check out the Mitsubishi Pajero Sport rendering video at at https youtu.be jwpcy1ayQBsTheottle MitsubishiTriton MitsubishiPajeroSport Triton PajeroSport Xpander 1 1

По бокам и сзади внедорожник изменится не менее кардинально, чем во фронтальной части, обзаведясь на 100-процентов новыми кузовными панелями, другими фонарями и переделанной пятой дверью. Дополнят картину колесные диски нового дизайна и, почти наверняка, обновленный интерьер, который на рендерах, к слову, не показали.

Ожидается, что в четвертой генерации Pajero Sport сохранит рамную конструкцию. В качестве платформы для внедорожника выступит база пикапа Mitsubishi L200 (он же Triton). 

Под капотом машины будет использоваться классический ДВС, но впоследствии список версий Pajero Sport расширят появлением у него гибридной модификации.

Премьеру будущего конкурента Toyota Land Cruiser 250/Prado ждут в начале – середине 2025 года.

Фото:Theottle

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