Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport ждет кардинального преображения в 4 поколении

В прошлом году компания Mitsubishi опубликовала новый план развития бренда, в рамках которого для внедорожника Pajero Sport запланирован переход в четвертое поколение в 2025-м году. В марте актуальная генерация этой модели пережила финальный рестайлинг, который не внес никаких серьезных коррективов в ее дизайн и оснащение. Но грядущая модель должна оказаться заметным шагом вперед по сравнению с устаревшим внедорожником.

Независимый художник, известный в автомобильной среде как «Theottle», пофантазировал насчет внешнего облика нового Pajero Sport, подготовив свежие рендерные изображения этой популярной модели Mitsubishi.

По мнению дизайнера, в четвертом поколении «Паджеро Спорт» ожидает серьезнейшая визуальная трансформация, в рамках которой автомобиль получит более квадратный кузов с брутальными чертами.

Спереди машину ждет появление более высокой линии капота, нового оформления радиаторной решетки, светотехники и бампера.

По бокам и сзади внедорожник изменится не менее кардинально, чем во фронтальной части, обзаведясь на 100-процентов новыми кузовными панелями, другими фонарями и переделанной пятой дверью. Дополнят картину колесные диски нового дизайна и, почти наверняка, обновленный интерьер, который на рендерах, к слову, не показали.

Ожидается, что в четвертой генерации Pajero Sport сохранит рамную конструкцию. В качестве платформы для внедорожника выступит база пикапа Mitsubishi L200 (он же Triton).

Под капотом машины будет использоваться классический ДВС, но впоследствии список версий Pajero Sport расширят появлением у него гибридной модификации.

Премьеру будущего конкурента Toyota Land Cruiser 250/Prado ждут в начале – середине 2025 года.