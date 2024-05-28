Новый Lexus ES изменится почти до неузнаваемости: первое изображение

Lexus готовится к тому, чтобы постепенно обновить всю свою актуальную модельную линейку. На выложенном недавно в Сеть тизере японская компания засветила несколько автомобилей, в числе которых оказался и ее среднеразмерный седан ES. Взяв за основу это изображение, а также шпионские снимки прототипов, независимый дизайнер с ником «Enhance_Cars» нарисовал рестайлинговую 4-дверку.

Сейчас Lexus ES представлен на мировом рынке в седьмом по счету поколении, которое дебютировало в 2018-м году. За без малого шесть лет эта модель несколько раз подвергалась небольшим доработкам, но основное обновление машины ждет ее впереди.

Текущая версия Lexus ES

Судя по неофициальному рендеру (изображение ниже), новому ES припасут в значительной степени переработанную переднюю часть кузова, которая станет значительным шагом вперед по сравнению с актуальной моделью.

Седан обзаведется светодиодными дневными ходовыми огнями в виде фирменных бумерангов, но больших размеров, чем раньше, кардинально сократит размер решетки радиатора, которая сменит рисунок и форму, а также удивит более простым по дизайну бампером, лишенным хрома, но зато выделяющимся по бокам крупными фальш-воздуховодами.

Рендер нового Lexus ES

Боковины машины на рендере ничем не отличаются от актуальной модели, а корму дизайнеры не показали. Впрочем, сзади новый ES почти наверняка будет щеголять модернизированными фонарями и перелицованным бампером.

Как изменится техническая сторона модели и поменяется ли она вообще пока неизвестно. Не исключено, что седан, построенный на платформе Toyota Camry, обзаведется полностью электрическими модификациями, для которых ранее запатентовали имена ES350e и ES500e.

Официальный дебют нового Lexus ES ждут этим летом.