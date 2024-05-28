Новый Lexus ES изменится почти до неузнаваемости: первое изображение

Lexus готовится к тому, чтобы постепенно обновить всю свою актуальную модельную линейку. На выложенном недавно в Сеть тизере японская компания засветила несколько автомобилей, в числе которых оказался и ее среднеразмерный седан ES. Взяв за основу это изображение, а также шпионские снимки прототипов, независимый дизайнер с ником «Enhance_Cars» нарисовал рестайлинговую 4-дверку.
Сейчас Lexus ES представлен на мировом рынке в седьмом по счету поколении, которое дебютировало в 2018-м году. За без малого шесть лет эта модель несколько раз подвергалась небольшим доработкам, но основное обновление машины ждет ее впереди.
Судя по неофициальному рендеру (изображение ниже), новому ES припасут в значительной степени переработанную переднюю часть кузова, которая станет значительным шагом вперед по сравнению с актуальной моделью.
Седан обзаведется светодиодными дневными ходовыми огнями в виде фирменных бумерангов, но больших размеров, чем раньше, кардинально сократит размер решетки радиатора, которая сменит рисунок и форму, а также удивит более простым по дизайну бампером, лишенным хрома, но зато выделяющимся по бокам крупными фальш-воздуховодами.
Боковины машины на рендере ничем не отличаются от актуальной модели, а корму дизайнеры не показали. Впрочем, сзади новый ES почти наверняка будет щеголять модернизированными фонарями и перелицованным бампером.
Как изменится техническая сторона модели и поменяется ли она вообще пока неизвестно. Не исключено, что седан, построенный на платформе Toyota Camry, обзаведется полностью электрическими модификациями, для которых ранее запатентовали имена ES350e и ES500e.
Официальный дебют нового Lexus ES ждут этим летом.