Дилеры начали торговать в России самым роскошным седаном Kia 

В линейке компании Kia седан K9, ранее известный как Quoris и K900, появился в 2018 году. Машина считается самой крупной и роскошной 4-дверкой марки. Накануне стало известно, что такие машины стали доступны в России. Причем, судя по всему, даже в обновленной версии, представленной на мировом рынке в апреле.

По данным Daily-Motor.Ru, несколько «серых» дилеров ввезли в Россию Kia K9 2024 года выпуска, а также предлагают такие машины под заказ. Автомобили оснащены 3,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 лошадиных сил (347 Нм), сопряженным с классической 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод можно выбрать как задний, так и полный.

Откуда ввезены машины не уточняется, но судя по оснащению речь идет о соседнем Казахстане, где модель K9 представлена еще с 2022 года.

Напомним, с рестайлингом Kia K9 незначительно преобразился внешне, получив слегка другую решетку радиатора, а также обзавелся несколькими новыми цветами, другими колесными дисками, а также разъемами USB-C в салоне.

Главным новшеством доработанных K9 стала система кондиционирования воздуха в салоне, которой досталась функция After Blow, позволяющая предотвратить появление в испарителе плесени.

В Казахстане за такие машины сегодня просят от 40 миллионов рублей, что эквивалентно 8 миллионам 160 тысячам рублей. Но ввезенные в РФ автомобили стоят дороже. За новые флагманские седаны Kia дилеры требуют раскошелиться на 10 миллионов 395 тысяч рублей.