До России доехала оспортивленная версия бестселлера Skoda Kodiaq

Кроссовер Skoda Kodiaq некоторое время не только продавался в России официально, но и собирался на мощностях предприятия «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Впрочем, с 2022 года как реализация, так и выпуск таких машин прекратился, а те машины чешской марки, которые сегодня доступны в распоряжении дилеров, привезены по параллельному импорту.

Накануне в РФ появился Kodiaq, но не простой. Это оспортивленная модификация этого «паркетника», которую завезли к нам из Китая.

Daily-Motor.Ru проанализировал предложения «серых» дилеров на популярных отечественных классифайдах, обнаружив как минимум одно объявление о продаже в России Kodiaq в исполнении GT.

Это специальная версия чешского кроссовера, которая отличается от привычного нашему покупателю «Кодиака» более коротким кузовом (-63 мм), а также покатой линией крыши, делающей профиль машины похожим на кросс-купе.

Прерогативой этой модификации, предлагаемой сегодня только в Китае, также являются оспортивленные элементы в салоне, включая сиденья с развитой боковой поддержкой.

Под капотом приехавшего в РФ Kodiaq GT установлен 2-литровый «наддувный» двигатель TSI, выдающий 220 лошадиных сил. В паре с ним работает 7-скоростной «робот» DSG, а также система полного привода (в Китае есть еще переднеприводные кроссоверы, а также машины мощностью 186 «сил»).

Цена на ввезенный по параллельному импорту в Россию Kodiaq GT составляет 4 миллиона 690 тысяч рублей.