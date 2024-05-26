Представлен первый в мире электро-Duster: много фото

Генеральный директор Dacia Дени Ле Вот неоднократно заявлял, что румынская марка, принадлежащая Renault, стремится к электрификации своего модельного ряда. Впрочем, эта стратегия пока не затрагивает один из главных по популярности продуктов компании – кроссовер Duster, остающийся верным ДВС.

Накануне состоялась премьера электрической версии «Дастера», но созданной не усилиями инженеров Dacia и Renault, а сторонней компании «Metalplast». Фотографии машины сделали на выставке Poli AutoFest 2024 года, проходившей с 17 по 19 мая.

По словам авторов проекта первого электрического Duster, машина основана на дизельной версии этого кроссовера, которую сдали на утилизацию. Трансформация «паркетника» в электрокар обошлась им дороже 100 тысяч евро (около 10 миллионов рублей), а сам процесс занял без малого 2 года.

На 100-процентов электрический Duster помимо электромотора мощностью 215 лошадиных сил, заимствованного у Nissan Leaf, и батареи на 55 кВт/ч, обеспечивающей машине запас хода в 350 километров, оснащен также пневмоподвеской, а также широкофюзеляжным обвесом, добавляющим машине приземистости.

Внутри автомобиля установлен новый руль, гоночные сиденья-ковши, цифровая комбинация приборов, а также демонтирован задний ряд, вместо которого размещен каркас безопасности.

Что интересно, ездить на таком «Дастере» по общественным дорогам запрещено – машина носит статус шоу-кара, а ее переоборудование нельзя будет зарегистрировать в европейских сертификационных органах. Какая судьба ждет этот прототип в дальнейшем пока неизвестно.