Skoda готовит электрического преемника Karoq: что известно о кроссовере Elroq

Чешский автопроизводитель Skoda в прошлом году анонсировал некий новый кроссовер, который станет электрическим аналогом бестселлера Karoq. Машину назовут Elroq и запустят в производство в 2024 году. Что известно об этой новинке «Шкоды» рассказали и показали авторы автомобильного издания «CarsCoops».

По мнению «заокеанских» журналистов, новый Skoda Elroq окажется уменьшенной версией Skoda Enyaq. Машине достанутся раздельные осветительные приборы с матричным дальним светом, закрытая решетка радиатора, скульптурный капот, украшенный свежим логотипом марки, а также вертикальные воздухосборники и скошенное ветровое стекло.

Внутри автомобиля ждут появления продвинутой мультимедийной системы, работающей в паре с планшетным дисплеем, цифровой комбинацией приборов и проекционным дисплеем.

Кроме нее Elroq примерит на себе 2-спицевый мультируль, а также мобильный цифровой ключ, который позволит получать доступ к множеству функций машины через смартфон.

В Skoda обещают, что длина Elroq составит около 4,5 метра, что сделает кроссовер идеальным семейным автомобилем с просторным и практичным салоном.

В основе «паркетника» будет лежать платформа MEV от Volkswagen, но характеристики батареи модели еще не подтверждены. Ходят слухи, что Elroq оснастят аккумулятором емкостью 62 или 77 кВт/ч (с запасом хода до 560 км), а также 177 или 286-сильными электромоторами.

В самой мощной модификации vRS с полным приводом машине, по слухам, будет положено два мотора, суммарно выдающие 340 л.с.

Премьеру Skoda Elroq ждут этой осенью. Конкурентами этой модели станут: Kia Niro NV, Mini Aceman, Volvo EX30, MG4, Smart #1, Jeep Avenger и Renault Megane E-Tech.