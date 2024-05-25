Рекордный спрос позволил сохранить устаревший седан Chevrolet Gentra/Lacetti на конвейере

В конце прошлого года узбекский автопроизводитель «UzAuto Motors» проинформировало своих дилеров о том, что с января 2024-го завершит выпуск популярной модели Chevrolet Gentra/Lacetti. Автомобиль встал на конвейер еще во времена, когда завод носил название GM Uzbekistan и был одним из самых популярных продуктов предприятия.

Впоследствии планы были скорректированы и Gentra (Lacetti) решили снять с производства в апреле 2024 года, но и этот срок оказался неокончательным.

Как сообщает ташкентское издание «Autostrada», слухи о том, что «UzAuto Motors» намерен отказаться от Gentra/Lacetti, вызвали настолько высокий спрос на эту модель со стороны покупателей, что руководство завода согласилось оставить ее на конвейере еще на какое-то время.

Согласно официальной статистике, только за май этого года дилеры Chevrolet в Узбекистане реализовали в стране порядка 7 тысяч 800 единиц таких седанов. Спрос был такой высокий, что машины раскупили за несколько минут.

По словам представителей завода «UzAuto Motors», Gentra/Lacetti останется на конвейере до тех пор, пока к нему не закончатся комплектующие, выпуск которых за границей постепенно подходит к концу (машина локализована в Узбекистане не на 100 процентов).

При этом ориентировочные сроки, когда сборка машины будет полностью остановлена, теперь не называются.