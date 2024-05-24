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Новый Mitsubishi Pajero Sport останется рамным внедорожником: первые изображения

Автомобиль показали на реалистичных рендерах, а также раскрыли о нем свежие подробности 

Текст: Алексей Шмидт
pajero sport 2026

На этой неделе дней Mitsubishi анонсировала целый список новых моделей, которые собирается представить до 2030 года. В общее число машин вошел внедорожник Pajero Sport. Недавно этот автомобиль пережил последнее плановое обновление перед выходом нового поколения, запланированного на 2025 год. 

Накануне в Сети появились первые неофициальные рендеры этого проекта от независимого дизайнера «Theottle», а мы подкрепили эту визуальную информацию свежими подробностями о «технике» машины.

В основу изображений будущей генерации Pajero Sport легли фотографии свежего поколения пикапа Mitsubishi L200/Triton. Независимый художник преобразовал боковины утилитарника, заменив открытый грузовой отсек на закрытый кузов, внутри которого расположен третий ряд сидений и багажник. 

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Что интересно, оформление передней части кузова у виртуального Pajero Sport нового поколения оказалось собственное.

Внедорожнику досталась уникальная решетка радиатора, обрамленная хромированными буквами «X», а также двухуровневая оптика и брутальный бампер. В то время как сзади машине добавили широкий блок светодиодных фонарей, проходящих через всю пятую дверь. 

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Инсайдеры из Японии утверждают, что в новом поколении «Паджеро Спорт» останется классическим равным внедорожником. Машина унаследует платформу у пикапа Mitsubishi L200/Triton и будет адаптирована к последующей электрификации (появление у модели гибридной версии). 

Благодаря рамной конструкции машина сохранит возможности при езде по бездорожью, а также необходимую грузоподъемность, тогда как гибридная силовая установка позволит избавить ее таких минусов как высокий расход топлива и слабой экологичности. 

Главным конкурентом для нового Pajero Sport в Mitsubishi видят новый Toyota Land Cruiser 250 (экс-Прадо). 

Фото:Theottle

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