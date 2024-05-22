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Испанцы создали собственный Kia Sportage

Он появится в продаже уже в начале следующего года

Текст: Ростислав Архипов
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Испанский автопроизводитель Ebro, появившийся в 1954 году, продержался без малого 33 года, но в 2023 году компания объявила о своем возрождении. Воскрешение бренда решили отметить появлением первых в его истории кроссоверов, которые привезли на Мадридский автосалон Madric Car Experience. Один из них «паркетник», считающийся прямым конкурентом бестселлера Kia Sportage.

Автомобиль получил название Ebro S700. Он представитель компактного SUV-класса с угловатым дизайном и радиаторной решеткой, на которой проявляется название марки. Нижняя часть кузова машины защищена пластиковым обвесом, а задние фонари выполнены в виде сквозного блока с внутренним рисунком витиеватой формы. 

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Длина машины равна 4,5-метрам, ширина – 1,9-метрам, а высота – 1,7-метрам. Для кроссовера заявлен 1,6-литровый бензиновый мотор T-GDi, выдающий 150 лошадиных сил. Связку ему составит роботизированная коробка передач DCT с двумя сцеплениями.

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Кроме него покупателям предложат подключаемую гибридную версию S700, в основу которой ляжет полуторалитровый бензиновый ДВС, связанный с электромотором и автоматической коробкой передав DHT.

Максимальная мощность силовой установки составит 350 лошадиных сил, а запас хода такой машины на электричестве будет равен 80 километрам. 

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В продажу в Испании ее первый кроссовер поступит в начале 2025 года. Собирать автомобиль будут на заводе Ebro в Барселоне. 

Источник:Motor.es
Фото:EBRO

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