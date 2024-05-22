Mazda готовит преемника RX-7? Дизайн машины уже запатентован

Компания Mazda впервые представила концепт-кар Iconic SP на выставке Mobility Show в 2023 году. Прототип привлек не мало внимания со стороны прессы и посетителей автосалона, что, вероятно, стало причиной, по которой ему вполне могут дать «зеленый свет».

Японский журнал «Best Car» сообщает, что Mazda оформила патент на изображения модели Iconic SP. Инсайдеры уверены, что спортивный автомобиль всерьез движется в сторону коммерциализации.

На патентных изображениях машина изображена точно такой же, каким был шоу-кар – то есть с выдвижными фарами. Утверждается, что в головах руководства «Мазды» новинка представляет собой преемника модели RX-7.

Никаких подробностей о купе пока не приводится, но прототип Iconic SP образца прошлого года комплектовался роторно-поршневым двигателем, который не имеет механической связи с колесами, а приводит в работу лишь генератор, подзаряжающий тяговый аккумулятор автомобиля. Аналогичная силовая установка сейчас используется в кроссовере Mazda MX-30 (на фото ниже).

Когда новая модель «Мазды» может появиться в продаже неизвестно, но, скорее всего, произойдет это не раньше, чем через несколько лет.