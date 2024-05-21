В России выставили на продажу корейскую замену кросс-купе Renault Arkana

Премьера купеобразного кроссовера Renault Arkana состоялась в России в 2018 году. Автомобиль был спроектирован на платформе Global Access, являющейся производной от B0, и несколько лет производился на заводе Renault в Москве (теперь это предприятие занято «Москвичом»).

Но параллельно с этим Renault подготовила альтернативу «Арканы», которую запустили на корейском рынке под маркой Samsung. Накануне выяснилось, что один из таких автомобилей добрался до российского рынка.

По данным Daily-Motor.Ru, в РФ ввезли один экземпляр кросс-купе Samsung XM3 2024 года выпуска. Машина не является точной копией модели Arkana, поскольку построена на более современной «тележке» CMF-B.

Кроме того, у нее много кузовных деталей, отличающихся от российского купеобразного «паркетника» (другой бампер, иные выштамповки, больше хрома, а также фонари с альтернативным наполнением). А еще кроссовер Samsung гораздо ниже, чем Arkana. Его дорожный просвет равен всего 186 мм против 205 мм у когда-то нашей «Арканы».

Автомобиль укомплектован 1,3-литровым бензиновым турбомотором TCe, связанным с 7-скоростным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – передний.

Машину выставило на продажу частное лицо, которое в описании к объявлению требует не сравнивать XM3 с кроссовером российской сборки:

«Прошу не сравнивать с чахотками, которые производились в РФ до 2022 года. Это совершенно другой автомобиль мирового качества. Вся электроника Hitachi, Samsung, а «железо» от BMW».

В качестве рекламы машины продавец ссылается на то, что технологии, использованные в этом кроссовере Renault, используются в Формуле-1:

«Сейчас вы рассматриваете автомобиль производителя, который на равных с Mercedes участвует в гонках Формула-1. Это говорит о качестве Renault, а в подтверждении в сборке участвует Renault, Samsung, Mitsubishi и Nissan».

За машину с околонулевым пробегом, очевидно ввезенную по параллельному импорту из Южной Кореи, собираются выручить без малого 3 миллиона рублей.