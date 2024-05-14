Skoda готовит новый недорогой кроссовер за 1 миллион рублей

Компания Skoda готова вклиниться в высококонкурентный сегмент субкомпактных кроссоверов. Чешский автопроизводитель разрабатывает автомобиль начального уровня, который будут продавать на рынках развивающихся стран. Издание «IndiaCarNews» раскрыло подробности о том, чего можно ждать от этой новинки «Шкоды».

Инсайдеры сообщают о том, что для машины пока не придумали официального названия. Автомобилю предстоит оказаться уменьшенной версией «паркетника» Kushaq, а также навязать конкуренцию таким бестселлерам как Hyundai Venue, Kia Sonet и Suzuki Brezza.

Длина колесной базы кроссовера составит 2566 мм, а в качестве «тележки» для модели выступит платформа MQB A0 IN.

По сравнению с родственным Kushaq новинка Skoda получит более короткие передние и задние свесы, собственную решетку радиатора, фары с раздельной настройкой и узкие светодиодные дневные ходовые огни. В оснащение машины войдут рейлинги на крыше со встроенным стоп-сигналом и светодиодные задние фонари.

Неофициальный рендер нового бюджетного кроссовера Skoda

Чехи уже подтвердили, что ее новому бюджетному кроссоверу будет положен литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор, выдающий 115 лошадиных сил и 178 Нм крутящего момента. В связке с ним предстоит работать как 6-скоростной МКПП, так и шестидиапазонному классическому гидротрансформаторному «автомату».

Цены на новинку Skoda пока не раскрываются, но в Индии ждут, что за машину будут просить примерно от 900 тысяч местных рупий. При пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона рублей.