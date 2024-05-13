Новая Mazda CX-5 сохранит название, но станет гибридом

Самый популярный в линейке компании Mazda кроссовер CX-5 продается с конца 2011 года и в своем актуальном втором поколении остается верным классическим ДВС. Но с переходом в третью генерацию это может измениться.

Портал «Drive» раскрыл подробности о новой CX-5. По информации инсайдеров этого австралийского журнала, вопреки слухам машина сохранит свое актуальное название, которое не будет пересекаться с современной линейкой CX-40, CX-50, CX-60.

Кроме того, автомобиль впервые станет полноценным гибридом (в Европе у машины есть версия мягкого-гибрида), которому будет отведена на мировых рынках роль конкурента популярного Toyota RAV4 Hybrid.

Силовую установку для нового CX-5 инженеры из Хиросимы разработают с нуля и исключительно собственными силами. Подробности о ней пока засекречены.

Сроки премьеры нового поколения Mazda CX-5 не раскрываются, но ранее стало известно, что автомобиль уже находится в работе и может быть представлен после 2025 года.