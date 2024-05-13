Mitsubishi Triton/L200 превратился в хардкорный пикап 

Один из самых популярных в сегменте пикапов автомобиль Mitsubishi Triton, известный в России под именем L200, дебютировал в новом поколении летом 2023 года. Машина сильно изменилась внешне и технически, но осталась массовой моделью, предназначенной для езды по асфальту и проселочным дорогам. Но как насчет жесткого бездорожья?

Ателье Ironman 4×4 решило переформатировать Triton/L200 в хардкорный пикап, которому нестрашны никакие преграды на пути, представив пакет доработок для этой модели.

В комплект вошло множество новых для этой модели Mitsubishi деталей, таких металлическая защита переднего бампера и фаркопа, соответствующих требованиям безопасности, а также несколько комплектов подвески и набор расширителей крыльев.

Кроме того, для машины стали доступны защита днища, боковые поручни и подножки, экспедиционные багажники на крышу и даже навес со сдвижным откидным механизмом.

Защитные механизмы кузова выполнены таким образом, чтобы поддерживать установку крюков, способных выдерживать нагрузку до 3,5 тонны, и лебедки. Специальная подвеска разработана таким образом, чтобы обеспечивать производительность с улучшенным управлением плавностью хода и амортизирующим эффектом.

Цены на пакет доработок для Triton/L200 пока не объявлены.