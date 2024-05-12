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В Россию привезли французско-китайский универсал с кроссоверными замашками

За него просят 3,5 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Citroen уже давно не представлена в России официально, но отдельные модели французов все еще можно найти в автосалонах страны. 

Чаще всего это коммерческие модели Jumpy и Jumper, но иногда среди них попадаются и массовые легковушки. Накануне в РФ приехал универсал Citroen, который очень хочет быть кроссовером. Что это за автомобиль – в материале Daily-Motor.Ru.

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Эта машина появилась в гамме французского автопроизводителя в 2021 году и сразу же удостоилась звания флагмана марки. Новинку назвали C5 X и отправили ее покорять малонаселенный сегмент кроссбэков (универсалов со слегка увеличенным клиренсом и пластиковым защитным обвесом). 

Citroen C5 X выпускается только в Китае, но продается не только в «Поднебесной», а еще и в Европе. В Россию французско-китайский универсал приехал по параллельному импорту и был ввезен не компанией, а частным лицом. 

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Длина C5 X составляет 4,8-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,5-метра. Автомобиль построен на платформе EMP2, которая роднит его с Peugeot 3008 и многими другими моделями PSA.

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В Россию ввезли вариант этой модели, укомплектованный турбочетверкой рабочим объемом 1,6-литра. Максимальная мощность двигателя составляет 175 лошадиных сил, трансмиссия – 8-ступенчатый классический «автомат» Aisin, а привод – передний (полный в C5 X не предусмотрен в принципе). 

Цена Citroen C5 X 2024 года выпуска составляет 3,5 миллиона рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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