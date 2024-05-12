Новый недорогой седан Suzuki, который продавали в РФ, унаследует «технику» хэтчбека Swift

С 2022 года российский рынок начал заполняться различного рода автомобилями, которые ранее для него были недоступны. Среди них оказался бюджетный седан Suzuki Drize, за который просили примерно 1,7 миллиона рублей.

Недавно выяснилось, что эту модель ожидает скорое плановое обновление, вместе с которым автомобиль унаследует функции и «технику» у свежей генерации хэтчбека Suzuki Swift.

Портал «IndiaCarNews» сообщает о том, что Suzuki собирается начать продажи посвежевшей 4-дверки Dzire во второй половине 2024 года (ориентировочно осенью). Машине предстоит позаимствовать элементы дизайна у своего соплатформенника в лице Swift, а также перенять у него двигатель.

Под капотом автомобиля ожидается появление современной силовой установки Suzuki Z-Series, которая работает от 1,2-литрового 3-цилиндрового бензинового двигателя внутреннего сгорания и электрического довеска в виде стартер-генератора. Выходная мощность такой связки в «Свифт» составляет 82 лошадиные силы и 112 Нм крутящего момента.

Часть изменений ждет и салон Drize, но насколько серьезными они будут пока неизвестно. Не исключено, что седан получит точно такую же мультимедийную систему с плавающим 9-дюймовым сенсорным экраном, что и в новом Swift, а также сможет похвастаться наличием беспроводной зарядки для смартфонов и другими полезными функциями.