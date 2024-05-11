В Россию предлагают привезти народный японский хэтчбек дешевле Lada Vesta

С легализацией параллельного импорта в Россию хлынул поток автомобилей из Японии, но впоследствии их количество значительно сократилось из-за ограничений со стороны «Страны восходящего солнца» на экспорт своих машин в РФ.

Впрочем, поставки «японцев» на наш рынок не остановились. И недавно один из «серых» дилеров опубликовал объявление с предложением привезти в Россию народный японский хэтчбек, который стоит дешевле Lada Vesta.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, речь идет не совсем о хэтчбеке, а скорее компактвэне, который в Японии выпускает компания Honda. Машина носит название Freed и пользуется на родном для себя рынке высоким спросом.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 131 лошадиную силу, а значит не попадает под ограничения со стороны японских властей в отношении экспорта в РФ. Пару двигателю составляет бесступенчатый вариатор CVT.

Длина Honda Freed равна 4,3-метрам, а колесная база машины превышает отметку в 2,7-метра. Внутри расположено целых три ряда сидений, а список оснащения включает в себя всё, что только нужно для автомобиля подобного класса – от мультимедийной системы с навигацией до климат-контроля и адаптивного «круиза».

Компания, занимающаяся поставками Honda Freed в Россию, базируется во Владивостоке и предлагает услуги доставки в другие регионы страны.

За ввезенные машины она просит от 1 миллиона 100 тысяч рублей, что дешевле, чем стоит новая Lada Vesta (от 1,2 миллиона рублей).